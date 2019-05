Grzegorz Braun donosi na samego siebie: Szpiegostwo, zdrada, zmierzanie do pozbawienia niepodległości

O swoim zaskakującym posunięciu Grzegorz Braun poinformował za pośrednictwem Facebooka. W relacji nadawanej na żywo przekazał, że w piątek 31 maja w Prokuraturze Rejonowej w Pruszkowie złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Dodajmy, że chodzi o czyny, których miałby dopuścić się on sam. Jak doprecyzował, chodzi o to, aby śledczy sprawdzili, czy nie jest on przypadkiem „ruskim agentem”.

– Złożyłem właśnie doniesienie na samego siebie. Zawiadomiłem prokuraturę o możliwości popełnienia strasznych przestępstw, mianowicie szpiegostwa, zdrady, zmierzania do pozbawienia niepodległości bądź też nawet jakiś zdarzeń, które można określić co do zamiaru ewentualnego sprowadzaniem powszechnego niebezpieczeństwa – mówił w swoim stylu.

Polityk Konfederacji wyjaśnił, że jest to reakcja na kierowane pod adresem jego ugrupowania zarzuty. – Od lat propagowana jest wersja „kto nie z nami, ten jest ruskim agentem” – zwrócił uwagę. Jak podkreślał, zwłaszcza w ostatnich tygodniach i miesiącach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego upowszechniła się tego typu narracja.

– Prokuratura najprawdopodobniej weźmie mnie, abym złożył zeznania. Niech prokuratura jednak nie polega na moich zeznaniach, niech to sprawdzi. Wiadomo, że najbardziej zatwardziali przestępcy się wypierają – dodawał polityk. W dalszej części swojego wystąpienia zapowiedział też, że trwają prace nad przekształceniem Konfederacji w partię polityczną.