Donald Trump szykuje się na walkę o drugą kadencję. Na czerwiec zapowiedział start kampanii

„18 czerwca w Orlando na Florydzie ogłoszę start mojej kampanii prezydenckiej na druga kadencję wraz z pierwszą damą Melanią, Wiceprezydentem First Lady Melania, wiceprezydentem Mikem Pencem i druga damą Karen Pence” – napisał Donald Trump na Twitterze. – „Konwencja odbędzie się w hali Amway Center w Orlando, która może pomieścić 20 tysięcy ludzi. Dołączcie do nas w tej historycznej kampanii!” – wezwał wyborców.

Prezydent USA do swojego wpisu dodał też link, pod którym wyborcy mogą się już rejestrować na pierwszą wyborcza konwencję na Florydzie. Liczba miejsc jest ograniczona. Chętni mogą rezerwować po dwa miejsca na numer telefonu.

Wybory w 2016 roku

Pod hasłem „Make America great again” Trump najpierw wygrał prawybory w ramach Partii Republikańskiej (choć nie popierało go wielu czołowych polityków tego stronnictwa), a później pokonał kandydatkę Demokratów Hillary Clinton. Głosy elektorów rozłożyły się tutaj w stosunku 304 do 227 na korzyść milionera. Procentowo jednak większa ilość Amerykanów zagłosowała na Clinton (45,95 proc. do 48,03 proc. na korzyść Hillary).

W poprzedniej kampanii Trump obiecywał m.in. ograniczenie napływu imigrantów do USA, zbudowanie muru na granicy z Meksykiem (za który zapłacić mieli Meksykanie), sprowadzenie amerykańskich firm z powrotem do Stanów, likwidację programu Obamacare, zwiększenie miejsc pracy i poprawę sytuacji gospodarczej.