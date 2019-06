PSL opuszcza Koalicję Europejską. Ludowcy startują z nowym projektem

– Dziękujemy za głosy na kandydatów PSL na listach Koalicji Europejskiej. Mamy trzech europosłów, Krzysztof Hetman został wiceprzewodniczącym polskiej delegacji Europejskiej Partii Ludowej – wskazał Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu Rady Naczelnej PSL. W sobotę władze ugrupowania decydowały o jego przyszłości przed jesiennymi wyborami. Szef ludowców przyznał, że "wspólnota celów nie wystarczyła do zwycięstwa w wyborach europejskich". – Musi być też wspólnota wartości. Tego zabrakło. Wojna religijna zmieniła wynik tych wyborów – ocenił.

– Jesteśmy partią ludową, narodową i powszechną. Jako jedyni w nazwie mamy „Polskę”. To determinuje nas do odbudowy wspólnoty. Pozostajemy wierni naszej tradycji i kulturze oraz wartościom chrześcijańskim – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. – Podjęliśmy decyzję o budowie bloku chadeckiego wokół PSL – oświadczył Władysław Kosiniak-Kamysz. – Zapraszamy do współpracy wszystkich, dla których tradycja narodowa i wspólnota chrześcijańska jest ważna. Wierzymy że jest miejsce w opozycji dla konserwatystów, chadeków, ludowców, tych wszystkich, którzy może nie znaleźli swojego najlepszego miejsca w ostatnich wyborach i nie poszli do tych wyborów. O te głosy będziemy chcieli zawalczyć – kontynuował. – Do 20 czerwca przygotujemy wstępne listy. Bierzemy się do pracy w terenie. Będziemy na spotkaniach od największych miast do wsi – zapowiedział.

Koalicja Polska

Szef ludowców zaznaczył, że w planach jest budowa wspólnej listy do Senatu. – Tak jak budujemy blok, który ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie wyborcy centrowego, blok centrowy. Chcielibyśmy tą nazwę rozwinąć, Koalicję Polską i taką też nazwę przyjęliśmy w uchwale dzisiejszej Rady Naczelnej – wskazał Kosiniak-Kamysz.

Wśród głównych postulatów, na których chcą się skupić ludowcy, Kosiniak-Kamysz wymienił: wprowadzenie darmowych leków i szczepień dla dzieci, emeryturę bez podatku, 0 proc. VAT na produkty tradycyjne czy 10 proc. PIT dla samozatrudnionych. – To tylko kilka punktów programu. Resztę programu chcemy dopisać wspólnie z Polakami – wskazał, zapowiadając spotkania w terenie.

