Kontrowersyjny wpis Suskiego o Schetynie. „Przydałaby się jeszcze jakaś gustowna torebka”

„Internauci znaleźli dla POstKOmuny receptę na PiS. A oto rada dla Schetyny jak poprawić swoje szanse na rozmowach u Biedronia. Przydałaby się jeszcze jakaś gustowna torebka” – napisał na Twitterze Marek Suski. Polityk skomentował w ten sposób przeróbkę zdjęcia Grzegorza Schetyny, na której liderowi PO dorobiono makijaż. „Znalazłem pomysł na pokonanie PiS. Idę na spotkanie z Biedroniem, by ściągnąć go do KE” – brzmi podpis zdjęcia, nawiązującego do homoseksualnej orientacji lidera Wiosny.

Aktywność Marka Suskiego nie przeszła bez echa. Korespondent Radia RMF FM w Stanach Zjednoczonych Paweł Żuchowski skontrastował tweet pracownika KPRM z wpisem prezydenta USA. który poinformował o kampanii zmierzającej do dekryminalizacji homoseksualizmu na świecie. Donald Trump w swoim tweecie podkreślał też zasługi przedstawicieli społeczności LGBT w historii kraju. Na homofobiczny wydźwięk słów Marka Suskiego zwróciła uwagę Renata Grochal z Newsweeka.

Czytaj także:

PSL opuszcza Koalicję Europejską. Ludowcy startują z nowym projektem