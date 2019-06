W wyborach do PE Beata Szydło zdeklasowała wszystkich. Jak poradziłaby sobie w prezydenckich?

Beata Szydło z zaświadczeniem o wyborze do Parlamentu Europejskiego

Gdy Beata Szydło zdobyła w wyborach do europarlamentu 525 tys. głosów, rozpoczęły się spekulacje, że może to własnie była premier powinna zostać kandydatką Zjednoczonej Prawicy w nadchodzących wyborach prezydenckich. Portal WP przy pomocy panelu Ariadna postanowił sprawić, co o takiej możliwością sądzą Polacy.