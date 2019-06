Trwa wizyta Trumpa w Wielkiej Brytanii. Prezydent USA zdążył już obrazić burmistrza Londynu

Donald Trump wraz z małżonką Melanią w poniedziałek 3 czerwca rozpoczęli trzydniową wizytę w Wielkiej Brytanii. Prezydent Stanów Zjednoczonych spotkał się z królową Elżbietą II, a także pretendentem do tronu księciem Karolem. We wtorek prezydent USA spotka się z Theresą May, a w środę będzie uczestniczył w obchodach 75. rocznicy lądowania w Normandii.

Przed szczytem doszło do pewnego spięcia. Donald Trump na Twitterze obraził burmistrza Londynu. „Sadiq Khan, który według wszystkich dostępnych źródeł, fatalnie pracuje jako burmistrz Londynu, był paskudny wobec wizytującego prezydenta Stanów Zjednoczonych, najważniejszego sojusznika Zjednoczonego Królestwa. Jest kompletnym nieudacznikiem, powinien się skoncentrować na przestępczości w Londynie, a nie na mnie" – napisał prezydent Stanów Zjednoczonych.

Kilka minut przed lądowaniem Donald Trump w mediach społecznościowych zapewniał, że „czeka na wizytę w Wielkiej Brytanii”. Mówił także o przyjaźni między USA, a Wielką Brytanią. Jak podaje Reuters, Wielka Brytania również wiąże z wizytą prezydenta USA pewne nadzieje. Mówi się o zacieśnieniu relacji między państwami, a także „stworzeniu platformy do wypracowania konkretnych rozwiązań w związku z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię”.

Czytaj także:

RMF FM: Rekonstrukcja rządu jutro przed południem