We wtorek spotkanie Andrzeja Dudy z Wołodymyrem Zełenskim. Będzie mowa o ekshumacjach

Do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy dojdzie w Brukseli, w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Jak podkreślał minister Krzysztof Szczerski, miejsce to zostało wybrane nie bez powodu. Ma być ono symbolem misji podjętej przez nasz kraj. – Polska chce być adwokatem europejskiej drogi Ukrainy – oświadczył Szczerski.

Prezydencki minister ujawnił, że jednym z tematów na spotkaniu Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego będą ekshumacje polskich mogił na Ukrainie. W ostatnich miesiącach władze tego kraju zablokowały prace naszych historyków, archeologów i prokuratorów, którzy prowadzą tam badania nad ofiarami Rzezi Wołyńskiej z 1943 roku.

– Choć dziś Polska i Ukraina są coraz bliżej, głównie za sprawą potężnej ukraińskiej emigracji, to wciąż problemem pozostaje trudna wspólna historia. Strona polska liczy na to, że pojawienie się w Kijowie nowego prezydenta mogłoby to zmienić. Dobrym początkiem byłoby zniesienie zakazu ekshumacji. To jest coś, co już dawno powinno być uczynione – mówił Krzysztof Szczerski.

Czytaj także:

Prezydent Duda: Nie wykluczam, że Tusk chciałby stanąć na czele ruchu politycznego