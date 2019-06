Jacek Saryusz-Wolski komentował deklarację samorządowców. Zaliczył wpadkę

We wtorek 4 czerwca w Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku odbyła się debata 800 samorządów z całego kraju, którzy omawiali 21 tez samorządowych. Na ich podstawie powstać mają projekty ustaw, a ruch ma wesprzeć w kampanii parlamentarnej Koalicję Europejską.

– To jest skrzyżowanie horroru z absurdem. Świat czegoś takiego nie widział – skomentował sprawę na antenie TVP Info Jacek Saryusz-Wolski. Europoseł PiS dodał ponadto, że wymyślił to „ktoś chory na głowę” . – To demontaż państwa – ocenił.

Według europosła postulaty zawarte w gdańskiej deklaracji zagrażają bezpieczeństwu Polski. – Sądzę, że wiele innych, demokratycznych, dobrze zarządzanych państw w takiej sytuacji, w Niemczech na pewno, urząd ochrony Konstytucji by już dawno wkroczył – mówił. W tym miejscu polityk zaliczył wpadkę. – To wygląda na wypowiedzenie posłuszeństwa państwu. Urząd Ochrony Państwa powinien się tym zająć – powiedział, wyraźnie myląc nazwę formacji, która zajmuje się w Polsce ochroną porządku publicznego. Już w 2002 roku Urząd Ochrony Państwa został zastąpiony przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

