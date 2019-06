Dziś spotkanie Dulkiewicz z Morawieckim. „Ruszam z lotniska im. Lecha Wałęsy”

We wtorek 11 czerwca prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz spotyka się z premierem Mateuszem Morawieckim. To efekt porozumienia zawartego po drobnym incydencie z 3 czerwca, kiedy to politycy minęli się w Gdańsku w dość dziwnych okolicznościach.

Aleksandra Dulkiewicz za pośrednictwem Twittera poinformowała o wyruszeniu na spotkanie z premierem Morawieckim. „Ruszam z lotniska prezydenta Wałęsy na rozmowę o ważnych sprawach dla Gdańska i Polski z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim. Do zobaczenia o 13.30 w Kancelarii Premiera” – napisała. Chodzi o spotkanie, którego datę poznaliśmy już 5 czerwca, a które premier zaproponował 4 czerwca, po wyjaśnieniu swojego zachowania. Mateusz Morawiecki tłumaczył, że zauważył Aleksandrę Dulkiewicz „w ostatnim momencie”. – Szczerze mówiąc, w ostatnim momencie zauważyłem panią prezydent Dulkiewicz i usłyszałem głosy. Chciałbym, byśmy traktowali się poważnie, takie zaczepianie i happeningi na ulicy nie przystoją troszeczkę pani prezydent. Ja bardzo serdecznie zapraszam panią prezydent na kawę do kancelarii, do mnie. Proponowałbym tylko, żeby nie brała ze sobą kamer, żeby ta rozmowa była taka bardzo poważna – mówił. Aleksandra Dulkiewicz podziękowała wówczas za zaproszenie do Kancelarii Premiera i powiedziała, że „oczywiście je przyjmuje”, dodając, że ma „wiele rzeczy do omówienia”. Stwierdziła także, że jest jej przykro ze względu na to, że jej zachowanie zostało przez premiera odebrane jako happening. Opisywaną sytuację możecie zobaczyć w tweecie zamieszczonym na początku tekstu.