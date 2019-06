Prezydent Białegostoku: PiS wybory wygrał, czyli przegrał

– Proszę zwrócić uwagę, że PiS wygrał, czyli przegrał. Był w trzeciej frakcji w Parlamencie Europejskim, w tej chwili jest w piątej frakcji. W związku z tym ta wygrana jest tylko wygraną lokalną, natomiast w skali europejskiej są przegrani – zauważył Tadeusz Truskolaski, który był gościem w programie „Rozmowa Piaseckiego” w TVN24.

Prezydent ocenił też, że 38 proc. poparcia dla Koalicji Europejskiej to dużo, a politycy, którzy zdobyli mandat z jej list, będą wchodzili do frakcji tworzących większość w Parlamencie Europejskim, a więc „ będą kreować politykę Unii Europejskiej ”.

Pytany przez Konrada Piaseckiego o to, czego zabrakło w wyborczych działaniach KE, stwierdził, że „listy nie były najlepiej sformułowane, powinny być po prostu silniejsze” . – Z Białegostoku był tylko jeden kandydat. Dlaczego nie wprowadzić konkurencji, żeby ludzie mieli wybór? Nie było wyboru – podkreślił

Truskolaski skomentował również plany startu niektórych samorządowców w jesiennych wyborach do Senatu. Zapewnił, że on sam nie zamierza ubiegać się o senatorski mandat, bo obawia się, że w jego miejsce Prawo i Sprawiedliwość wprowadziłoby władzę komisaryczną. Jego zdaniem tak może się zdarzyć również w innych polskich miastach, jeśli ich prezydenci dostaną się do Senatu.

„Kto podnosi rękę na samorząd, ten podnosi rękę na Polskę”

Prezydent podkreślił również znaczenie samorządu w polskim systemie politycznym.

– Proszę państwa, kto podnosi rękę na samorząd, ten podnosi rękę na Polskę, bo to właśnie samorząd jest zapisany w konstytucji. Samorząd trzeba wzmacniać. My po prostu głośno krzyczymy, że ten samorząd ciągle jest osłabiany, szczególnie finansowo – stwierdził Truskolaski odpowiadając na zarzuty niektórych polityków partii rządzącej wobec samorządowców.