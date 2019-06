Błaszczak: Zwiększenie obecności wojsk USA w Polsce można porównać do wstąpienia Polski do NATO

Mariusz Błaszczak przebywa z oficjalną wizytą w USA. We wtorek spotkał się z pełniącym obowiązki sekretarza obrony USA Patrickiem Shanahanem. Rozmowa polityków dotyczyła różnych zagadnień w ramach współpracy militarnej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi. Polski minister podkreślił na konferencji jak ważna dla bezpieczeństwa Polski jest decyzja o zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju.

Szef MON zapowiedział, że na jutrzejszym spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z Prezydentem USA Donaldem Trumpem zostaną ogłoszone szczegóły porozumienia pomiędzy Polską i USA. „Jutrzejsze porozumienie to historyczne wydarzenie w 100. rocznicę stosunków PL-USA i 20-lecie PL w NATO” – ogłosił MON na Twitterze.

Mariusz Błaszczak spotkał się także z senatorem Richard’em Shelbym, Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Przydziałów Budżetowych. Podziękował mu za wsparcie Senatu USA w sprawie zwiększenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce. W Senacie spotkał się również z Jimem Inhofem, przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Sił Zbrojnych. Jemu również podziękował za wspieranie polskich starań. – Jestem bardzo zadowolony z efektów naszej współpracy – powiedział.

Coraz bliżej myśliwców F-35

10 czerwca szef MON rozpoczął swoją wizytę w USA i odwiedził bazę sił powietrznych Eglin, gdzie m. in. zapoznał się z programem rozwojowym F-35 – samolotów najnowszej V generacji. – Jesteśmy zaawansowani, jeśli chodzi o proces pozyskiwania tego najnowocześniejszego sprzętu – myśliwców F-35. To jest duży przełom jeśli chodzi o zdolności bojowe polskich sił powietrznych. To jest wyzwanie, ale to jest taki element, który z cała pewnością będzie odstraszał potencjalnego agresora – poinformował szef MON.

Mariusz Błaszczak przypomniał, że pod koniec maja br. Polska wysłała zapytanie ofertowe w sprawie zakupu 32 samolotów F-35A. – Wkrótce Polska dołączy do elitarnego grona państw, których siły powietrzne posiadają najnowocześniejsze samoloty F-35. Zależy mi na tym, żeby ten proces przebiegał szybko i skutecznie – powiedział szef MON po spotkaniu z dowództwem bazy sił powietrznych Eglin na Florydzie oraz pilotami samolotów F-35.

