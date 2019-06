Klub PSL-UED w Sejmie powiększa się o dwóch nowych posłów. Wraca także „wypożyczony” parlamentarzysta

– Dołącza do naszego klubu Piotr Walkowski, Michał Mazowiecki i Jacek Protasiewicz, więc się wzmacniamy, a nie osłabiamy – powiedział poseł Piotr Zgorzelski z PSL podczas rozmowy w programie „Onet Opinie”. Poseł potwierdził również, że jego partia prawie na pewno nie wystartuje w jesiennych wyborach wspólnie z Koalicją Europejską, ale ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie 29 czerwca.

Jacek Protasiewicz powraca do klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego – Unii Europejskich Demokratów po tym, jak w grudniu 2018 roku został wypożyczony do Nowoczesnej, żeby ratować ten klub przed rozpadem. Obecnie klub Nowoczesnej w Sejmie ma połączyć się z Platformą Obywatelską, więc Protasiewicz może wrócić do swojego rodzimego ugrupowania.

Natomiast Piotr Walkowski i Michał Mazowiecki zastąpią posłów, którzy dostali mandat do Parlamentu Europejskiego i dlatego musieli zrezygnować z miejsca w polskim Sejmie.

Walkowski otrzymał mandat za Andżelikę Możdzanowską, obecnie europosłankę PiS, która do Sejmu w 2015 roku dostała się z list PSL. W takiej sytuacji na jej miejsce wchodzi kolejna osoba z list PSL, która zdobyła największą liczbę głosów. I właśnie tą osobą jest Piotr Walkowski.

Z kolei Michał Mazowiecki obejmie mandat w zamian za Ewę Kopacz. Mimo, że w 2015 roku nowy poseł startował z list Platformy Obywatelskiej, postanowił zmienić klubowe barwy i wstąpić do klubu PSL-UED.

