Porozumienie Polski z USA zaakceptowane. Trump przyszykował dla Dudy dodatkową niespodziankę

– Wszystko to, co zawiera owo porozumienie - to dosłownie wiadomość sprzed chwili - ostatecznie zostało dzisiaj zaakceptowane przez obu prezydentów – powiedział w Waszyngtonie szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski. – Porozumienie zawiera wszystkie komponenty niezbędne do tego, żeby mówić o jakościowej i ilościowej zmianie jeśli chodzi o obecność wojsk amerykańskich w Polsce w ramach NATO, dla potrzeb regionu, a przede wszystkim dla bezpieczeństwa naszego kraju – dodał.

Szczerski nie chciał ujawnić szczegółów porozumienia, które mają ogłosić dopiero prezydenci Donald Trump i Andrzej Duda. Szef Gabinetu polskiego prezydenta zapowiedział, że porozumieniu wojskowemu towarzyszą również inne umowy.

– Temu porozumieniu politycznemu, które dotyczy wojsk amerykańskich w Polsce, towarzyszyć będą także inne umowy, które są właśnie równolegle podpisane w Waszyngtonie. Dotyczyć będą kwestii energetycznych oraz współpracy w zakresie spraw wewnętrznych. To są bardzo ważne inne także porozumienia, które będą towarzyszyły wizycie prezydenta – powiedział Szczerski. – To będzie bardzo dobry i bardzo owocny dzień, dlatego że on zmieni zarówno kształt polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej, a także współpracy w zakresie energetyki, zmieni także kwestie, które prowadzą do uzyskania przez Polskę statusu państwa o ruchu bezwizowym do USA – dodał.

Niespodzianka dla polskiej pary prezydenckiej

Krzysztof Szczerski powiedział, że prezydent Donald Trump przygotował dla polskiej pary prezydenckiej specjalną niespodziankę. Zasugerował, że może to być przelot samolotów F-35, które polska ma kupić od USA.

– Jesteśmy poinformowani, że pan prezydent Trump przygotował dla pary prezydenckiej specjalną niespodziankę, więc czekamy na te niespodziankę. Gdyby tą niespodzianką był przelot wielozadaniowych myśliwców piątej generacji F-35, to byłby bardzo duży gest i duży wyjątek, dlatego, że samoloty od czasów 11 września właściwie nie latają nad Waszyngtonem – powiedział Szczerski. – Zobaczymy, niespodzianka ma to do siebie, że jest niespodziewana – dodał.

