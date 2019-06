Nowoczesna dołącza do PO-KO. Jest uchwała klubu

Przyjęta przez posłów uchwała jest konsekwencją decyzji podjętej na wspólnym posiedzeniu Rad Krajowych Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, które odbyło się w sobotę 8 czerwca. O decyzji Nowoczesna poinformowała na Twitterze.

„W odpowiedzi na uchwałę Rady Krajowej Nowoczesnej, Klub Poselski Nowoczesna podjął dziś uchwałę w sprawie połączenia Klubu Poselskiego.N z Klubem Parlamentarnym PO-KO” – możemy przeczytać we wpisie partii. – „ Decyzja została podjęta jednomyślnie, przy obecnym kworum. Wykonanie uchwały powierzono prezydium klubu” – dodano. Do wpisu załączono zdjęcie przedstawiające przyjętą uchwałę.

Z Nowoczesnej odszedł też Jacek Protasiewicz, który powraca do klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego – Unii Europejskich Demokratów. Poseł w grudniu 2018 roku został „wypożyczony” do Nowoczesnej, żeby ratować klub przed rozpadem, co miało dać opozycji większe możliwości działania w Sejmie, w tym więcej czasu na udział posłów w parlamentarnych debatach.

Kiedy jednak Nowoczesna zdecydowała połączyć swój klub z Platformą Obywatelską, Protasiewicz stwierdził, że to koniec jego misji. „Wracam do siebie, po zakończeniu oddelegowania do Klubu N, który postanowił połączyć się z PO-KO. Zatem moja misja zakończona” – napisał polityk na Twitterze.

Poświęcenie podmiotowości?