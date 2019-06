Pawłowicz: Ciekawe, jak nas teraz Putin za słowa naszego prezydenta ukarze

– Chciałbym, żeby Rosja była przyjacielem Polski, bo to nasz wielki sąsiad, są od nas więksi pod każdym względem, może poza jednym. Ja uważam, że jest w nas więcej męstwa; my po prostu jesteśmy odważniejsi i potrafimy walczyć do końca niezależnie do wszystkiego. Pokazaliśmy to w czasie II wojny światowej, pod Monte Cassino, w Powstaniu Warszawskim, w wielu miejscach na świecie – stwierdził prezydent Andrzej Duda w trakcie wspólnej konferencji prasowej z Donaldem Trumpem. Podkreślił przy tym, że choć Polska i Rosja sąsiadują, to nigdy nie były „wielkimi przyjaciółmi” . Duda wskazał na kontekst historyczny, z którego to wynika.

– Rosja była zaborcą, potem była napaść na odrodzoną z popiołów Polskę w 1919 roku. To myśmy wtedy zatrzymali sowietów pod Warszawą. Za to się potem na nas zemścili, w 1939 roku, mordując naszych oficerów w Katyniu. Nasza przyjaźń jest więc przyjaźnią bardzo trudną – tłumaczył prezydent. – Chcielibyśmy, żeby Rosja była naszym przyjacielem, ale nie chcemy być w rosyjskiej strefie wpływów. Rosja pokazuje swoje imperialne zapędy. A my zawsze byliśmy pod względem kulturowym częścią Zachodu – zaznaczył Andrzej Duda.

Słowa polskiej głowy państwa skomentowała posłanka PiS. Krystyna Pawłowicz zamieściła na Twitterze cytat z prezydenta w brzmieniu: „Polacy są od Rosjan odważniejsi” . Skwitowała te słowa uwagą: „Ciekawe, jak nas teraz Putin za słowa naszego prezydenta ukarze... Albo czy Putin to sprawdzi.”..