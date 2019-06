Rosja odpowiada na zwiększenie wojskowej obecności USA w Polsce: To „poważny cios”

Jak informuje Financial Times, rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie, w którym twierdzi, że takie działania jak zwiększenie obecności amerykańskich wojsk w Polsce „p odważają jeden z niewielu pozostałych dokumentów mających na celu zapewnienie stabilności wojskowej w Europie ”. Zdaniem Rosji to pogwałcenie umowy z 1997 roku w sprawie ograniczenia gromadzenia stałych, znaczących sił bojowych w krajach, które wstępowały wtedy do NATO.

„Rosja nie może nie wziąć tego pod uwagę podczas planowania obronnego i działań praktycznych” – czytamy dalej w oświadczeniu. – „Tworzone w Polsce struktury kadrowe po obecnym wzmocnieniu mają znacznie większy potencjał. Postrzegamy to jako znak przygotowania do kolejnego rozlokowania wojsk na dużą skalę” – twierdzi Moskwa.

Zwiększenie wojskowej obecności USA w Polsce

W środę 12 czerwca prezydenci Polski i USA podpisali deklarację o zacieśnieniu współpracy obronnej. Wymieniono w niej szereg konkretnych inicjatyw zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa naszego kraju. Chodzi m.in. o zwiększenie obecności wojsk USA w Polsce. Obecnie jest to około 4500 rotujących się członków personelu wojskowego.

„Ta trwała obecność wzrośnie w najbliższej przyszłości o około 1000 dodatkowych żołnierzy i będzie skoncentrowana na zapewnieniu w Polsce dodatkowych zdolności obrony i odstraszania” – stwierdzono w deklaracji. Poza tym, w dokumencie znalazły się punkty dotyczące m.in. utworzenia Wysuniętego Dowództwa Dywizyjnego USA w Polsce czy utworzenie w naszym kraju eskadry bezzałogowych statków powietrznych MQ-9 Sił Powietrznych USA.

