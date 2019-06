Klub Kukiz’15 traci posła. „Osądzi nas Bóg i historia”

O przyczynach swojego odejścia z klubu poselskiego Kukiz'15 Krzysztof Sitarski napisał na Facebooku. Zapewnia, nie była to łatwa decyzja, ale została przez niego przemyślana. Poseł dodaje też, że rozmawiał o niej z Pawłem Kukizem.

„Według mnie pozycja Ruchu Obywatelskiego Kukiz’15 nie spełnia obecnie założeń idei, dla których zrezygnowałem z dotychczasowego życia zawodowego i poświęciłem się w całości pracy na rzecz obywateli” – napisał poseł na Facebooku – „Miałem nadzieję, że doświadczenia związane z wyborami zarówno samorządowymi jak i do Parlamentu Europejskiego, zmienią styl zarządzania klubem oraz przypomną nam o idei dla której szliśmy pod marką Kukiz’15. Zabrakło determinacji, a także woli negocjacji” – dodał.

Sitarski napisał też, co nie podobało mu się w zarządzaniu klubem. Twierdzi, że pogrzebana została oddolność, która była jednym z przewodnich haseł ruchu.

„Od pierwszego dnia Paweł Kukiz nie dostrzegał wartości dodanej w osobach, które miały swoje zdanie. Do dziś żałuję, że zagłosowałem przeciwko Januszowi Sanockiemu, który od samego początku był z Pawłem i który miał odwagę mówić o słabych stronach naszych działań” – stwierdził poseł. – „Oddolność i idee ruchu obywatelskiego zostały pogrzebane przez brak dialogu z osobowościami budującymi ruch Kukiz’15. Spowodowało to szereg odejść, niepotrzebnych konfliktów, co nie sprzyja pracy na rzecz obywateli i Państwa polskiego” – dodał.

Poseł stwierdził, że „ mimo tych wszystkich przeciwności posłowie Ruch Kukiz’15 wykonali i wykonują kawał dobrej roboty proponując sensowne, merytoryczne rozwiązania realizowane w praktyce ”.

Sitarski zapowiedział, że dalej będzie pracował w Sejmie jako poseł niezrzeszony. Projekty, którymi się chwali to m.in. zwiększanie możliwości wykorzystania energetyki odnawialnej przez obywateli czy program Polska Wodorowa, który promuje praktyczne wykorzystanie wodoru w transporcie i energetyce.

„Zakończę cytując dzisiejsze słowa Pawła Kukiza, które padły podczas naszej rozmowy, „osądzi nas Bóg i historia”. Szczerze Ci życzę Pawle samych sukcesów i refleksji, która pomaga iść właściwą drogą” – podsumował swój wpis Sitarski.

Po odejściu Krzysztofa Sitarskiego w Kukiz'15 zostało 25 posłów.