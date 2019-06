Donald Trump chwali się spotkaniem z Andrzejem Dudą i „księciem wielorybów”. O co chodziło prezydentowi USA?

To oczywiście literówka amerykańskiego prezydenta, który napisał o księciu wielorybów (prince of whales) chcąc wspomnieć o spotkaniu z Karolem, księciem Walii (Prince of Wales).

„Każdego dnia spotykam się i rozmawiam z „zagranicznymi rządami”. Właśnie spotkałem się z królową Anglii (Wielkiej Brytanii), księciem wielorybów, premier Wielkiej Brytanii, premierem Irlandii, prezydentem Francji i prezydentem Polski. Rozmawialiśmy o «wszystkim»”. – napisał Donald Trump na Twitterze.

Wpadka prezydenta USA piszącego o spotkaniu z „księciem wielorybów” natychmiast została podchwycona przez internatów, którzy wyśmiali ją tworząc memy na Twitterze.

„Biały Dom przygotowuje się na spotkanie z księciem wielorybów” – napisał Rick Wilson.

„Pierwsze zdjęcie ze spotkania Trumpa z księciem wielorybów” – napisała Hazel Shearing.

O co naprawdę chodziło Donaldowi Trumpowi?

Obecnie wpis został już poprawiony. Drugi wpis wyjaśnia kontekst wypowiedzi prezydenta.

„Czy powinienem powiadomić FBI o tych rozmowach i spotkaniach? To absurdalne! Nigdy nie odzyskałbym zaufania. Mając to na uwadze moje pełne wypowiedzi rzadko są odtwarzane przez Fake News Media. Oni celowo opuszczają tę część, która ma znaczenie”. – możemy przeczytać w drugiej części wpisu prezydenta USA.

Donald Trump odpowiada w ten sposób na krytykę amerykańskich mediów po wypowiedzi, w której przyznał, że bez wahania skorzystałby z informacji kompromitujących jego politycznych rywali, które uzyskałby z zagranicy, na przykład z Rosji. Amerykański prezydent powiedział też, że nie widzi powodu, by w takiej sytuacji zawracać głowę FBI.