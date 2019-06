Kukiz odpowiada Terleckiemu w sprawie przejścia do PiS: Nie dla psa kiełbasa

W poniedziałek Ryszard Terlecki, szef klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość stwierdził, że jego partia zastanawia się, czy podtrzymać istnienie klubu Kukiz’15. Jak dowiedział się reporter RMF FM do klubu PiS chce przejść czwórka posłów z ugrupowania Pawła Kukiza. Wśród nich ma być wiceprzewodniczący klubu Tomasz Rzymkowski.

„Odpowiadając na pytania o mój stosunek do obraźliwych względem K'15 wypowiedzi marszałka Terleckiego... Panie Terlecki... Jeśli rzeczywiście są tacy posłowie K'15, którzy, jak pan twierdzi, «aplikują» do PiS, to bierz pan w ciemno, bo z pewnością w ogromnej mierze podwyższą poziom IQ waszego «zakonu»:-)” – napisał Paweł Kukiz na swoim koncie na Facebooku.

Kukiz odniósł się też do ewentualnej propozycji dla niego samego. W odpowiedzi prawdopodobnie nawiązał do pseudonimu „pies”, jaki nosił obecny wicemarszałek sejmu w czasach, kiedy był znanym krakowskim hipisem. – „Jeśli zaś o mnie osobiście chodzi, to delikatnie powiem – nie dla psa kiełbasa, by nie zacytować ś.p. Lecha Kaczyńskiego i jego słów skierowanych do «dziada»” – napisał Kukiz odnosząc się także do słów „spieprzaj dziadu” wypowiedzianych przez Lecha Kaczyńskiego w trakcie kampanii wyborczej w 2002 roku. – „Dobrego Dnia” – zakończył swój wpis przewodniczący Kukiz’15.

Ryszard Terlecki o posłach Kukiz’15 „aplikujących” do PiS

Ryszard Terlecki o „aplikujących” do PiS posłach ruchu Kukiz'15 opowiedział w poniedziałek 17 czerwca w wywiadzie dla Radia Kraków.

– Kukiz'15 wymieniany najczęściej jako nasz ewentualny koalicjant, rozsypuje się – powiedział Terlecki – W tej chwili do mnie przychodzą posłowie od Kukiza i aplikują o przyjęcie ich do klubu PiS. Nie podjęliśmy jeszcze takich decyzji. Zastanawiamy się nad tym, co zrobić, czy jakoś podtrzymywać istnienie Kukiz’15, czy zgodzić się na to, że część jego aparatu politycznego, w tym posłowie, przejdzie do nas – stwierdził.

