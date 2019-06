Renegocjacje umowy ws. brexitu? Donald Tusk nie pozostawia złudzeń

– Jesteśmy otwarci na rozmowy jeśli chodzi o deklarację na temat przyszłych relacji Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, jeśli stanowisko Wielkiej Brytanii będzie ewoluować, ale umowa dotycząca wyjścia ze Wspólnoty nie podlega ponownej negocjacji – powiedział Donald Tusk po zakończeniu szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Jak podaje Financial Times, zarówno Boris Johnson jak i Jeremy Hunt, którzy wskazywani są jako potencjalni następcy Theresy May na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii, chcieli renegocjować zapisy porozumienia.

Brexit według pierwszych założeń miał się odbyć 29 marca 2019 roku. Wypracowane porozumienie zostało kilkukrotnie odrzucone przez Izbę Gmin. Ostatecznie wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zostało przełożone do 31 października. Financial Times przypomina, że przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk w kwietniu ostrzegał Wielką Brytanię, by wykorzystała dodatkowy czas, który zyskała, na wypracowanie konsensusu w sprawie umowy, zamiast dążyć do wprowadzania w niej kolejnych zmian.