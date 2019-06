Donald Trump: Nie odwołałem ataku na Iran. Jest on na razie wstrzymany

– Nigdy nie odwołałem ataku na Iran, tak jak jest to błędnie podawane, po prostu wstrzymałem atak w tym momencie – napisał w sobotę amerykański prezydent Donald Trump na Twitterze.

Zatrzymany atak

O tym jak wyglądały ostanie godziny przed planowanym atakiem Donald Trump, swoim zwyczajem, poinformował na Twitterze. – „W poniedziałek zestrzelili bezzałogowy dron latający na terenie wód międzynarodowych. Ostatniej nocy byliśmy gotowi do ataku odwetowego na 3 różne punkty. Zapytałem, ilu ludzi zginie. Generał odpowiedział, że 150 osób. 10 minut przed uderzeniem zatrzymałem je” – oświadczył amerykański prezydent.

– „To byłaby nieproporcjonalna odpowiedź do zestrzelenia bezzałogowego drona. Nie spieszę się. Nasze wojsko jest odbudowane, nowe i gotowe do walki, zdecydowanie najlepsze na świecie” – stwierdził Trump i zagroził Iranowi kolejnymi sankcjami. – „Iran nigdy nie może mieć broni jądrowej, ani przeciwko USA, ani przeciwko światu!” – dodał.