Marek Jakubiak i Piotr Liroy-Marzec odchodzą z Konfederacji. Zaprezentowali program „Patriotyzm i wolność”

Przyczyną odejścia posłów z Konfederacji ma być brak transparentności i dobrej woli ugrupowania Janusza Korwin-Mikkego.

– Wzięliśmy pomocniczo udział w wyborach do europarlamentu, no i niestety część Konfederacji nie zniosła sukcesu. Po prostu sukces wyraźnie im zaszkodził. W związku z tym zaczęły się różne rzeczy dziać – powiedział Marek Jakubiak na konferencji w Sejmie – Dzisiaj mogę spokojnie powiedzieć, że czas już minął i oświadczam, że nie przyjmuję już propozycji Konfederacji na wybory jesienne z uwagi na brak transparentności i choćby dobrej woli. Dzisiaj my idziemy do jesiennych wyborów z naszym przesłaniem – dodał.

Drugi członek Federacji, poseł Piotr Liroy-Marzec stwierdził, że posłowie zaproszą do współpracy różne środowiska.

– Federacja Jakubiak-Liroy pokazuje, że szanuje obywatela, to jest nasz program „Patriotyzm i wolność”, który będzie się rozszerzał w miarę, jak będą przystępowały do nas różne środowiska: miejskie, wolnościowe, centrowe, centroprawicowe – zapowiedział Liroy-Marzec.

Na konferencji pojawił się też były poseł w kadencji 2005-2007, kiedyś działacz Prawicy Rzeczpospolitej i Ruchu Narodowego, Artur Zawisza. Aktualnie pełni on rolę członka zarządu Federacji.

– Do tej pory nie uzyskaliśmy od naszych kolegów w pełni dokumentacji rejestracyjnej, sądowej, czy członkowskiej tej partii, stąd nie sposób było stawać się - niejako w ciemno - jej członkami, kupując kota w worku – mówił Zawisza.

Polityk przestawił program nowego ugrupowania, pod nazwą „patriotyzm i wolność”. Przekonywał, że Jakubiak i Liroy są personifikacjami tych dwóch wartości i że „są stuprocentowo wiarygodni w obu tych kluczowych dla Polaków dziedzinach”.

Ugrupowanie ma się skupić na takich celach jak pełna suwerenność państwa, w tym ochrona polskiego złoty i polska armia, wyższość prawa konstytucyjnego nad unijnym, zabezpieczenie Polaków przed roszczeniami organizacji międzynarodowych. Wskazał też na potrzebę „prawdziwej reformy sądownictwa”.

O powstaniu Federacji Jakubiak Liroy posłowie informowali już 7 czerwca. Wtedy chcieli być „mostem” łączącym Konfederację i Ruch Kukiz'15.