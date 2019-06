Nominacje generalskie dla dwóch oficerów WP. Prezydent odwiedził ćwiczenia DRAGON 19 w Orzyszu

Nominacje zostały wręczone podczas dzisiejszej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu. – Jak każda nominacja generalska, tak i te są również nie tylko osobistym świętem Panów Generałów i ich najbliższych, lecz jest to święto całego polskiego wojska – podkreślił prezydent.

Na stopień generała dywizji mianowany został generał brygady Piotr Błazeusz – szef Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a na stopień generała brygady mianowany został pułkownik Dariusz Lewandowski – dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

W przyszłym roku Polska po raz pierwszy będzie dowodzić Wspólnymi Siłami Operacyjnymi Bardzo Wysokiej Gotowości NATO (VJFT), czyli tzw. szpicą NATO. Andrzej Duda spotkał się z żołnierzami 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, na bazie której powstanie dowództwo szpicy.

– 20 lat temu Polska przystąpiła do NATO. Dziś 21 Brygada Strzelców Podhalańskich uzyskała certyfikację do VJFT. To świadczy o rosnącej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej w Sojuszu Północnoatlantyckim – powiedział szef MON, Mariusz Błaszczak, który towarzyszył prezydentowi w wizycie.

Ćwiczenia DRAGON 19

Ćwiczenia DRAGON 19 odbyły się w dniach 15-25 czerwca. Były to największe w tym roku ćwiczenia wojskowe, w których udział wzięło ok. 18 000 żołnierzy i 2 5000 jednostek sprzętu wojskowego. Manewry to jeden z najważniejszych elementów budowania potencjału odstraszania oraz obrony w ujęciu krajowym i NATO.

