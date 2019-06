Ocasio-Cortez odrzuciła zaproszenie do odwiedzenia Auschwitz. Otrzymała je, gdy porównała obozy dla imigrantów do obozów koncentracyjnych

Alexandria Ocasio-Cortez to członkini Izy Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. W połowie czerwca polityk w transmisji na żywo na Instagramie wygłosiła kontrowersyjną tezę. Porównała ośrodki dla imigrantów, które znajdują się na południowej granicy USA, do obozów koncentracyjnych.

W odpowiedzi na słowa Ocasio-Cortez, ocalały z Holokaustu 93-letni Edward Mosberg wraz z fundacją From the Depths zaprosili ją do wspólnego odwiedzenia byłego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. „Wizyta w Auschwitz powinna być obowiązkowa dla wszystkich kongresmenów w USA” – napisali w zamieszczonym na Facebooku zaproszeniu. Przypomnieli też, że oprowadzili po obozie ponad stu parlamentarzystów z różnych krajów na świecie, reprezentujących różne polityczne poglądy.

O zaproszeniu przypomniał Demokratce Republikanin Steve King, który napisał na Twitterze, że sam miał okazje uczestniczyć w oprowadzeniu po obozie przez Edwarda Mosberga i fundację From The Depths. Kongresmen stwierdził, że wizyta była dla niego głębokim osobistym przeżyciem i zaapelował do Ocasio-Cortez o przyjęcie zaproszenia.

Kongresmenka postanowiła je jednak odrzucić. – Kiedy ostatni raz pan tam był, pojawiły się doniesienia, że spotkał się pan i rozmawiał również ze skrajnymi austriackimi neonazistowskimi grupami. Więc odrzucam zaproszenie – napisała na Twitterze. – Ale dziękuję za ujawnienie przed wszystkimi, jak przejrzyście skrajna prawica manipuluje tymi motywami dla zysków politycznych – dodała.

Jej odpowiedź skomentowali też zapraszający. – Teraz jest szansa, która się już nie powtórzy. Można odwiedzić niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne wraz ze świadkiem tych okrucieństw – powiedział „The Jerusalem Post” 93-letni Edward Mosberg. – To ostatnie pokolenie, które będzie mogło porozmawiać i uczyć się od ocalałych – przyznał.

Amerykańską polityk do odwiedzenia Auschwitz kilka dni temu zapraszał też polityk Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński.

„Powinna pani zdawać sobie sprawę, że NSDAP (naziści), która rządziła Niemcami, odpowiada za najmroczniejszy okres w historii mojego kraju i całego kontynentu, tworząc system obozów koncentracyjnych w celu eksterminacji tych, których uważała za podludzi lub za zagrożenie dla swoich imperialistycznych machinacji, w tym żydowskich i nieżydowskich Polaków” – napisał Dominik Tarczyński w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze. „Kieruję do Pani gałązkę oliwną edukacji i będę uradowany, jeśli przyjmie Pani moją propozycję, by przyjechała Pani do Polski i naprawdę przyjrzała się obozom koncentracyjnym, dzięki czemu mogłaby Pani samodzielnie przekonać się, jak bardzo różnią się one od ośrodków dla imigrantów na amerykańskiej granicy” – dodał polityk.