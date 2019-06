„Mroźny uścisk” dłoni May i Putina. Premier mówiła o otruciu w Salisbury

Podczas wydarzenia doszło do wymiany zdań między Theresą May, a Władimirem Putinem. Jak podaje The Guardian, brytyjska premier oznajmiła, że „użycie śmiercionośnego gazu bojowego na ulicach Salisbury, było niedopuszczalnym, godnym pogardy czynem, który doprowadził do śmierci brytyjskiego obywatela Dawna Sturgessa”.

Rzeczniczka Downing Street poinformowała, że premier przekazała rosyjskiemu prezydentowi, że Wielka Brytania ma „niepodważalne dowody na to, że za atakiem stoi Rosja”. Dodała, że „jej kraj chce, aby osoby odpowiedzialne za jego dokonanie, zostały postawione przed sądem”. Theresa May i Władimir Putin uścisnęli sobie dłonie. Dziennikarze określili ten uścisk jako „mroźny”.

Theresa May wielokrotnie mówiła o relacjach między Wielką Brytanią i Rosją. W jednym z wywiadów stanowczo podkreśliła, że Rosja musi przestać stosować takie metody jak „dezinformacja i cyberataki”.

Wywiad Władimira Putina dla „Financial Times” i reakcja Donalda Tuska

Władimir Putin udzielił wywiadu „Financial Times”. Skrytykował liberalizm oraz politykę państw zachodnich. – Liberałowie po prostu nie mogą dyktować czegokolwiek komukolwiek tak, jak próbowali to robić przez ostatnie dziesięciolecia – powiedział Władimir Putin w rozmowie z „Financial Times”. Prezydent Rosji stwierdził również, że przyjęcie ponad miliona uchodźców przez rząd Angeli Merkel to „kardynalny błąd”. – Ci migranci mogą bezkarnie mordować, kraść i gwałcić, ponieważ ich prawa jako migrantów są chronione – dodał. – Każde przestępstwo musi być karane. Idea liberalizmu stała się przestarzała. Stoi w konflikcie do interesów przytłaczającej większości społeczeństwa – podsumował.

Wypowiedź Putina skrytykował Donald Tusk, który przemawiał przed rozpoczęciem szczytu G20 w japońskiej Osace. Szef Rady Europejskiej podkreślił, że przeczytał cały wywiad z prezydentem Rosji i „mocno nie zgadza się” z argumentem, że liberalizm stał się przestarzały. – Jesteśmy tutaj jako Europejczycy, by stanowczo i jednoznacznie bronić oraz promować liberalną demokrację. Ktokolwiek twierdzi, że liberalna demokracja jest przestarzała, twierdzi również, że wolności są przestarzałe, że przestarzałe są rządy prawa oraz prawa ludzi – podkreślił Tusk. – Dla nas w Europie to pozostaną istotne i żywe wartości. Uważam, że naprawdę przestarzałe są: autorytaryzm, kulty jednostki i rządy oligarchów. Nawet jeśli czasami mogą wydawać się skuteczne – podsumował.

Czytaj także:

TVP Info twierdzi, że Trump nie podał ręki Tuskowi. Zdjęcia i nagranie mówią co innego