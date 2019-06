Mimo zakazu statek z migrantami zacumował na Lampedusie. Kapitan aresztowana

Jednostka niemieckiej organizacji pozarządowej złamała wydany przez władze Włoch zakaz i wpłynęła na Lampedusę. Przedstawiciele organizacji Sea Watch International poinformowali o tym zdarzeniu w mediach społecznościowych. „Dosyć. W tym momencie Sea Watch 3 wpływa do portu na Lampedusie. Minęło prawie 60 godzin odkąd ogłosiliśmy stan wyjątkowy" – czytamy. „Nikt nie posłuchał. Nikt nie wziął na siebie odpowiedzialności. Po raz kolejny do nas, do kapitan Caroli Rackete i jej załogi należy zadanie zawiezienia 40 ludzi w bezpieczne miejsce" – dodano. Jak po godzinie 9.00 poinformowało BBC, kapitan statku została aresztowana.

– Nie możemy nakarmić całego świata. Mamy kilka milionów Włochów, przeżywających trudności i ja najpierw zajmę się nimi – stwierdził Matteo Salvini. Wicepremier oraz minister spraw wewnętrznych Włoch słynie z jednoznacznego stanowiska w kwestiach polityki do spraw migrantów.

