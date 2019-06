Za kulisami spotkania Trump – Kim Dzong Un było ostro. Rzecznik Białego Domu „posiniaczona”

Uśmiechy, uściski dłoni, kurtuazyjne komentarze – przekaz ze spotkania Donalda Trumpa i Kim Dzong Una w strefie zdemilitaryzowanej na granicy Korei Północnej i Południowej był wyjątkowo harmonijny. Amerykańskie media donoszą jednak, że za kulisami rozegrała się prawdziwa walka, by te obrazki poszły w świat. Na drodze części dziennikarzy, w tym osób zatrudnionych do obsługi prasowej wydarzenia przez administrację Trumpa, stanęła bowiem północnokoreańska ochrona. Wtedy wkroczyła rzecznik Białego Domu.

Jak donosi m.in. agencja Associated Press i telewizja Fox News, Stephanie Grisham interweniowała, gdy członkowie ochrony Kim Dzong Una usiłowali zagrodzić przejście pracownikom mediów, którzy spieszyli się, by zrobić zdjęcia i nagrać powitanie prezydenta USA i przywódcy Korei Północnej. By im to umożliwić, rzecznik Białego Domu fizycznie natarła na ochroniarza i – jak relacjonują świadkowie – ucierpiała w tym zdarzeniu.