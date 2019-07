Unijny szczyt zawieszony. Kiedy poznamy decyzję w sprawie obsady stanowisk w UE?

Rzecznik szefa Rady Europejskiej Preben Aamann dodał, że politycy mają wrócić do rozmów we wtorek o godz. 11.

„Liderzy państw omawiali pakiet stanowisk, w którym Frans Timmermans będzie szefem Komisji, Kristalina Georgieva przewodniczącą Rady Europejskiej, a Margrethe Vestager lub Charles Michel szefem spraw zagranicznych UE” – donosi amerykański portal „Politico”, cytując jedno ze swoich źródeł. Podobną wersję potwierdza również „Deutsche Welle”.

Będzie tajne głosowanie?

Szczyt w sprawie obsady najważniejszych stanowisk wznowiono dzisiaj rano, jednak nie na długo. Najmocniejszą kandydaturą na szefa Komisji Europejskiej wydaje się być Holender Frans Timmermans, ale taki wybór blokuje grupa Wyszehradzka. Polska i Włochy miały zażądać tajnego głosowania w tej sprawie.

Jak wynika z informacji medialnych, Polska i Włochy Polska chcą, żeby szef Rady Europejskiej Donald Tusk zarządził tajne głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Unijne śniadanie zaczęło się z opóźnieniem, ze względu na spotkanie Europejskiej Partii Ludowej.

Przed godz. 7:00 do dziennikarzy zszedł premier Włoch Giuseppe Conte, który poinformował, że wciąż nie ma porozumienia, kto ma być nowym przewodniczących Komisji Europejskiej i innych unijnych instytucji. Przez całą noc dyskutowana była kandydatura socjalistów Holendra Fransa Timmermansa.

Na tę kandydaturę zgodziły się wcześniej w kuluarach szczytu G20 w Osace Francja, Niemcy, Hiszpania oraz Holandia. Przeciwko Timmermansowi głosuje jednak Grupa Wyszehradzka i Włochy. Jednak Włochy mają nie być już tak jednoznacznie przeciw kandydaturze Holendra.

Początek szczytu w niedzielę 30 czerwca

W Brukseli z kilkugodzinnym opóźnieniem o 22 rozpoczął się unijny szczyt, na którym politycy mają zdecydować o obsadzie najważniejszych stanowisk. Przesunięcie czasu rozpoczęcia wydarzenia zostało spowodowane przedłużającymi się konsultacjami przedstawicieli państw członkowskich, które były prowadzone w mniejszych grupach. „Na szczycie Europejskiej Partii Ludowej w Brukseli. Brak zgody co do obecnych propozycji personalnych na najważniejsze w UE stanowiska. Szykuje się długie i trudne spotkanie Rady Europejskiej” – poinformował Grzegorz Schetyna na Twitterze.

Spekulacje o stanowiskach

Jak informuje Deutsche Welle, powołując się na ustalenia „Frankfurter Allgemeine Sonnstagszeitung”, pierwszy wariant, który jest brany pod uwagę przy obsadzie najważniejszych stanowisk unijnych, zakłada, że Europejska Partia Ludowa chce, aby stanowisko szefa Komisji Europejskiej zostało objęte przez jej kandydata. Z ustaleń dziennikarzy wspomnianej gazety wynika, że nie musi to być Weber, który mógłby zająć stanowisko przewodniczącego PE. Thomas Gutschker, brukselski korespondent „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung”, zaznacza, że Frans Timmermans mógłby wówczas zostać unijnym ministrem spraw zagranicznych.

„Druga opcja zakłada rezygnację Webera z aspiracji do stanowiska szefa KE na korzyść Timmermansa. W zamian polityk niemieckiej CSU zostałby zastępcą szefa KE z szerokimi kompetencjami obejmującymi centralne obszary unijnej polityki” – podaje Deutsche Welle, powołując się na ustalenia „FAS”. Prezes Niemieckiego Banku Federalnego Jens Weidmann jest brany pod uwagę jako kandydat do objęcia stanowiska szefa Europejskiego Banku Centralnego.

Donald Tusk o obsadzie stanowisk w UE

We wtorek 28 maja 2019 roku Donald Tusk zorganizował konferencję prasową po szczycie przywódców Unii Europejskiej zwołanym w związku z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący Rady Europejskiej oznajmił, że zaczyna realizować misję poszukiwania najlepszych kandydatów na czołowe stanowiska w Unii Europejskiej. Zapowiedział, że chciałby, aby przynajmniej dwa z nich objęły kobiety. – Czy to jest możliwe? Zobaczymy, ale to mój plan i moja osobista ambicja – powiedział były polski premier. Polityk dodał, że „czuje silne wsparcie w tej kwestii”.