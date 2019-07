Tusk proponuje Niemkę na szefową KE. Rozmawiał z nią Mateusz Morawiecki

Ursula von der Leyen to niemiecka polityk, która od 2013 roku sprawuje funkcję ministra obrony. Jak podaje The New York Times, Donald Tusk zaproponował, by to właśnie Leyen zastąpiła na stanowisku szefa Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junkera.

Z ustaleń Polskiego Radia wynika, że z niemiecką polityk miał również rozmawiać Mateusz Morawiecki. „Mateusz Morawiecki rozmawiał dziś z U. von der Leyen, która ma być nową przewodniczącą KE. Polska jest zainteresowana dobrą teką w Komisji” – napisała dziennikarka Polskiego Radia Beata Płomecka. Szczyt w Brukseli dotyczący obsady najważniejszych stanowisk został wznowiony po godzinie 15.00.

Donald Tusk o obsadzie stanowisk w UE

We wtorek 28 maja 2019 roku Donald Tusk zorganizował konferencję prasową po szczycie przywódców Unii Europejskiej, zwołanym w związku z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący Rady Europejskiej oznajmił, że zaczyna realizować misję poszukiwania najlepszych kandydatów na czołowe stanowiska w Unii Europejskiej. Zapowiedział, że chciałby, aby przynajmniej dwa z nich objęły kobiety. – Czy to jest możliwe? Zobaczymy, ale to mój plan i moja osobista ambicja – powiedział były polski premier. Polityk dodał, że „czuje silne wsparcie w tej kwestii”.

