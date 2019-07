Saryusz-Wolski na zdjęciu z Berlusconim. Internauci piszą o „wstydzie” i „bunga-bunga”

„Silvio Berlusconi, nowo wybrany eurodeputowany, należy do prawego skrzydła EPL”– napisał Jacek Saryusz-Wolski na Twitterze, obrazując tym samym zdjęcie, na którym ściska dłoń byłemu włoskiemu premierowi. 82-letni polityk zasłynął nie tylko oskarżeniami o korupcję, ale przede wszystkim seksaferami. Głośno było szczególnie o tzw. bunga-bunga, czyli orgiach organizowanych w prywatnych rezydencjach Berlusconiego. Nad Włochem wprawdzie ciążyła seria zarzutów, ale ostatecznie nie trafił do więzienia. W 2011 roku ustąpił ze stanowiska szefa rządu, a do dzisiaj chwalenie się znajomością z nim nie jest dobrze odbierane we wszystkich środowiskach. Nic więc dziwnego, ze internauci dosadnie wyrazili swoje opinie pod zdjęciem udostępnionym przez Saryusz-Wolskiego.

Komentarze internautów

„Będzie bungane?” – zapytał jeden z internautów. „Europarlament to idealne miejsce na Bunga Bunga” (pisownia oryginalna – przyp.red.) – napisał ktoś inny. „Foto i uścisk ręki z Berlusconim? Jaki wstyd” – czytamy w kolejnym z komentarzy.

Niektórzy zwrócili uwagę na strój polityka, który w wyborach do europarlamentu startował z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. „W walizce nie było miejsca na żelazko?” – napisał internauta, nawiązując do faktu, że Saryusz-Wolski miał wygniecione spodnie. „Bagaż panu w locie zgubili? Trochę dziwny ten strój” – zauważył inny komentujący.

