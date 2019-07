Charles Michel zastąpi Donalda Tuska. Przedstawiamy sylwetkę premiera Belgii

Charles Michel pod koniec lat 90. ukończył studia prawnicze na Universite Libre de Bruxelles. Wiedzę zdobywał również na Universiteit van Amsterdam.

Charles Michel – kariera polityczna

Od pierwszej połowy lat 90. jest związany z Partią Reformatorsko-Liberalną. To ugrupowanie od 2002 roku współtworzy Ruch Reformatorski. Doświadczenie w świecie polityki, Charles Michel zdobywał jako radny prowincji Babancja Walońska, a także minister spraw wewnętrznych i komunikacji społecznej w rządzie Regionu Walońskiego. W 2006 roku został wybrany burmistrzem miasta Wavre. Guy Verhofstadt powierzył Charlesowi Michelowi tekę ministra współpracy na rzecz rozwoju w swoim przejściowym rządzie krajowym. Od 2014 roku Michel sprawuje funkcję premiera Belgii.

Charles Michel – szef Rady Europejskiej

Charles Michel napisał w mediach społecznościowych, że sprawowanie nowej funkcji wiąże się z wielką odpowiedzialnością. Dodał, że jego celem jest „zjednoczona Europa” i „szacunek dla różnorodności”.

Szczyt UE

W niedzielę rozpoczął się szczyt w Brukseli dotyczący obsady najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej. Politycy nie mogli dojść do porozumienia, więc dzień później został zawieszony. We wtorek przedstawiciele państw członkowskich UE wrócili do oficjalnych rozmów. Po godzinie 19.00 Donald Tusk poinformował, że jest porozumienie dotyczące „przywództwa w instytucjach Unii Europejskiej”. Były polski premier zamieścił na Twitterze szereg wpisów.

Ursula von der Leyen została kandydatką Rady Europejskiej na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej. Niemka od 2013 roku sprawuje funkcję ministra obrony. Do objęcia stanowiska szefowej Europejskiego Banku Światowego została nominowana przez Radę Europejską Christine Lagarde. Od 2011 roku pełniła funkcję dyrektor zarządzającego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Lagarde poinformowała na Twitterze, że „zawiesza wykonywanie obowiązków w MFW”.

Donald Tusk w mediach społecznościowych poinformował również, że minister spraw zagranicznych Hiszpanii Josep Borrell Fontelles został nominowany na stanowisko wysokiego przedstawiciela ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.