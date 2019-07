Premier Morawiecki: Pokazaliśmy, że naciski na Polskę to nie jest droga do wypracowania kompromisów

– Miałem okazję rozmawiać z kandydatką Ursulą von der Leyen przed rozpoczęciem procesu na szczycie Rady Europejskiej. Jestem przekonany, że agenda strategiczna (polityka przemysłowa, wsparcie konkurencyjności, transparentności i innowacyjności) zostanie spełniona – stwierdził premier Mateusz Morawiecki, komentując nominację Niemki.

– Podkreślaliśmy jako Grupa Wyszehradzka, że nie może być tak, że tak ważne wybory odbywają się poza nami. To prawda, że przekonaliśmy naszych przyjaciół, że płynność Unii Europejskiej musi polegać na wyborze kandydata, który jest kandydatem kompromisu – dodał szef polskiego rządu. – Pokazaliśmy, że ogromna presja i bardzo duże naciski na Polskę, to nie jest droga do wypracowania kompromisów. Droga do wypracowania kompromisu to są kandydatury, które rzeczywiście dają szansę na budowę takiego kompromisu – zaznaczył Morawiecki.

Kandydaci wybrani

Szczyt w Brukseli dotyczący obsady najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej rozpoczął się w niedzielę. Politycy nie mogli dojść do porozumienia, więc dzień później został zawieszony. We wtorek przedstawiciele państw członkowskich UE wrócili do oficjalnych rozmów. Po godzinie 19.00 Donald Tusk poinformował, że jest porozumienie dotyczące „przywództwa w instytucjach Unii Europejskiej”. Były polski premier zamieścił na Twitterze szereg wpisów, w których poinformował o kandydaturach.

Ursula von der Leyen została kandydatką Rady Europejskiej na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej. Niemka od 2013 roku sprawuje funkcję ministra obrony. Nowym szefem Rady Europejskiej został premier Belgii Charles Michel.

Do objęcia stanowiska szefowej Europejskiego Banku Światowego została nominowana przez Radę Europejską Christine Lagarde. Od 2011 roku pełniła funkcję dyrektor zarządzającego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Lagarde poinformowała na Twitterze, że „zawiesza wykonywanie obowiązków w MFW”.

Donald Tusk w mediach społecznościowych poinformował również, że minister spraw zagranicznych Hiszpanii Josep Borrell Fontelles został nominowany na stanowisko wysokiego przedstawiciela ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.