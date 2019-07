Prezydent Ukrainy zaprasza Putina na rozmowy o Krymie. Kreml: Rozpatrzymy tę propozycję

– Teraz chcę się zwrócić się do prezydenta Rosji Władimira Putina. Musimy porozmawiać? Musimy. Porozmawiajmy o tym, do kogo należy Krym, i kto jest, a kogo nie ma w Donbasie – powiedział Zełenski na nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych. – Proponuję następujące towarzystwo do takiej rozmowy: ja, pan, prezydent USA Donald Trump, premier Wielkiej Brytanii Theresa May, kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron – dodał.

Spotkanie miałoby się odbyć w białoruskim Mińsku. Stosunki między Ukrainą i Rosją są wciąż napięte od czasu aneksji Półwyspu Krymskiego przez Rosję i konfliktu na wschodniej Ukrainie, w którym do tej pory zginęło kilkanaście tysięcy osób. 5 września 2014 roku Ukraina, Rosja i OBWE oraz przedstawiciele dwóch „republik ludowych” podpisali protokół w sprawie zawieszenia broni na wschodniej Ukrainie. Jednak umowa jest od tamtej pory regularnie łamana.

Na wystosowane przez Zełenskiego zaproszenie odpowiedział rzecznik Władimira Putina, Dmitrij Pieskow, cytowany przez rosyjską agencję informacyjną TASS. – Musimy zrozumieć, czy istnieje szansa na takie spotkanie, musimy zrozumieć, jaki rodzaj nowego formatu rozmów jest proponowany – stwierdził Pieskow. – T o nowa inicjatywa. Oczywiście będzie to rozpatrywane, ale jak dotąd nie mogę przekazać żadnej reakcji – dodał.

Szczyt Unia Europejska Ukraina w Kijowie

W poniedziałek 8 lipca w Kijowie odbył się także szczyt Unia Europejska. – Ukraina, w którym wraz z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełeńskim wziął udział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federica Mogherini oraz komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia Johannes Hahn. W trakcie spotkania Unia Europejska i Ukraina potwierdziły swoje silne partnerstwo i wspólne zobowiązanie do kompleksowego programu reform.

– Partnerstwo Unii Europejskiej z Ukrainą polega na wzajemnej solidarności i przyjaźni. Jest ono kwitnące: osiągnęliśmy więcej postępów w ciągu ostatnich pięciu lat niż w ciągu dwóch dekad wcześniej – stwierdził Juncker – Ukraina podjęła ambitne zobowiązania reform. Unia Europejska z kolei dostarczyła Ukrainie bezprecedensowego wsparcia finansowego i eksperckiego – dodał.

Przy tej okazji Donald Tusk odwiedził linię frontu na Ukrainie.