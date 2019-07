Zełeński pierwszy raz rozmawiał z Putinem. Tematem Donbas i wymiana jeńców

– Omówiono kwestie rozliczeń w południowo-wschodniej Ukrainie i wspólne prace nad powrotem osób przetrzymywanych po obu stronach – oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w krótkim oświadczeniu – Postanowiono kontynuować tę pracę na poziomie ekspertów – dodał. Kreml w oświadczeniu poinformował także, że „dyskutowano także o możliwości kontynuowania kontaktów w formacie normandzkim”, to znaczy w grupie składającej się z przedstawicieli Ukrainy, Francji, Niemiec i Rosji.

Władze Ukrainy potwierdzają, że rozmowa telefoniczna miała miejsce. – Najważniejsze poruszane kwestie dotyczyły uwolnienia ukraińskich marynarzy przetrzymywanych jako jeńcy wojenni przez Rosję po tym, jak ich trzy łodzie zostały zaatakowane i zajęte pod koniec zeszłego roku u wybrzeży Półwyspu Krymskiego – poinformowało biuro prasowe prezydenta Ukrainy.

Wcześniejsze propozycje Zełeńskiego

Wołodymyr Zełenski zaprosił Putina do rozmowy na temat Krymu w opublikowanym w poniedziałek 8 lipca nagraniu. Zaproponował wtedy nową formułę rozmów, w które mieliby się zaangażować przywódcy Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji.

– Teraz chcę się zwrócić się do prezydenta Rosji Władimira Putina. Musimy porozmawiać? Musimy. Porozmawiajmy o tym, do kogo należy Krym, i kto jest, a kogo nie ma w Donbasie – powiedział Zełenski na nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych. – Proponuję następujące towarzystwo do takiej rozmowy: ja, pan, prezydent USA Donald Trump, premier Wielkiej Brytanii Theresa May, kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron – dodał.

Spotkanie miałoby się odbyć w białoruskim Mińsku. Stosunki między Ukrainą i Rosją są wciąż napięte od czasu aneksji Półwyspu Krymskiego przez Rosję i konfliktu na wschodniej Ukrainie, w którym do tej pory zginęło kilkanaście tysięcy osób. 5 września 2014 roku Ukraina, Rosja i OBWE oraz przedstawiciele dwóch „republik ludowych” podpisali protokół w sprawie zawieszenia broni na wschodniej Ukrainie. Jednak umowa jest od tamtej pory regularnie łamana.