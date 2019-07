„Najwyższy czas wprowadzić związki partnerskie”. Co jeszcze zapowiedział Schetyna podczas konwencji?

Odnosząc się do związków partnerskich Grzegorz Schetyna podkreślił, że „czas najwyższy, aby każdy mógł mieć dostęp do informacji o najbliższej mu osobie, dowiedzieć się w szpitalu o stanie zdrowia i po niej dziedziczyć” . – Ostatnio już nawet pewna starsza pani w niewielkim mieście powiedziała do mnie w tej sprawie tak: dajmy ludziom żyć, co nam to przeszkadza – mówił.

– Chcemy Polskę uzdrowić. Z wami i dla was. Znów wyruszymy na spotkania, by spotkać was i bezpośrednio o tym rozmawiać. Nasza rozmowa musi się toczyć. Kiedy wygramy, zamieni się w szybkie i sprawne działanie. Jest wielka rzecz do zrobienia. Nazywa się Nowa Polska. Zróbmy to dla wszystkich, dla każdego bez wyjątku. Zróbmy to razem. I teraz. Do zobaczenia w Polsce – mówił Schetyna.

Referenda obligatoryjne

Schetyna zapowiedział, że Koalicja przedstawi jasny plan polityczny przez jesiennymi wyborami parlamentarnymi. – Nasza misja to pracować dla ludzi i im służyć, nawet kosztem politycznych sojuszy – podkreślał. Zapowiedział też, że chce, aby „wpływ ludzi na władzę nigdy nie ustawał” . – Dlatego chcemy, żeby referenda po zebraniu miliona podpisów miały charakter obligatoryjny – wyjaśnił. Mówił, że KO chce też wprowadzenia głosowania przez internet i jawności decyzji kadrowych i finansowych państwa.

Eliminacja węgla

Lider PO stwierdził, że „zmiany klimatyczne z trudem przebijają się do naszej świadomości”. – Pamiętajmy, że nie jesteśmy wyspą, ani tym bardziej oddzielną planetą. Załamanie klimatyczne na świecie obejmie nas tak samo, jak innych. Musimy działać i musimy to traktować jako twarde zobowiązanie – mówił. Zadeklarował, że w ciągu 8 lat Koalicja zredukuje zanieczyszczenie powietrza w Polsce do poziomu „bezpiecznego dla zdrowia” . – Zobowiązujemy się, że do 2030 r. wyeliminujemy węgiel w ogrzewaniu domów i mieszkań, do 2035 r., w ogrzewaniu systemowym, a do 2040 r., w energetyce – zaznaczył.

Służba zdrowia