PiS zlikwiduje abonament RTV? TVP ma być finansowane bezpośrednio z budżetu państwa

– Mam nadzieję, że uda nam się w przyszłej kadencji stworzyć system finansowania mediów publicznych, który nie byłby dolegliwy dla Polaków, a najlepiej w ogóle nieangażujący obywatela – zapowiadał podczas konwencji programowej PiS w Katowicach wiceminister kultury Paweł Lewandowski.

Po wypowiedzi Lewandowskiego portal wirtualnemedia.pl dotarł do informacji, z których wynika, że zmiana finansowania mediów publicznych będzie jednym z dwóch głównych celów Prawa i Sprawiedliwości na następną kadencję w zakresie mediów publicznych. Najbardziej prawdopodobne jest finansowanie mediów bezpośrednio z budżetu państwa. – Mentalność ludzi nie pozwoli na wprowadzenie kolejnego "podatku”, jakim miałaby być opłata za abonament z PIT lub CIT – uważa jeden z rozmówców Wirtualnych Mediów z kręgu władzy.

Do tej pory, oprócz finansowania z płaconego abonamentu publiczne media dostawały z budżetu rekompensaty. Taka operacja była przeprowadzona dwukrotnie, ale politycy PiS obawiają się kolejny raz ją powtórzyć. – To zawsze wywołuje polityczną burzę, a przy finansowaniu mediów z budżetu państwa nie ma się do czego przyczepić. Szczególnie wtedy, kiedy wsparcie byłoby ustalone na zasadzie procentowej – mówi jeden z rozmówców portalu.

Ewentualne dotowanie mediów publicznych bezpośrednio z budżetu państwa skomentował też Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. – F inansowanie z budżetu jest tak samo dobre jak każde inne, pod warunkiem gwarancji kwoty i niezależności od decyzji rządowych. Dałby ją stały odpis budżetowy, uzależniony na przykład od PKB. Tak, żeby finansowanie mediów publicznych uniezależnić od corocznej decyzji ministra finansów i Sejmu. Drugą kwestią jest wysokość tego odpisu – tu zawsze są spory – stwierdził Kołodziejski.

Przewodniczący KRRiT uważa, że „de facto wprowadzenie finansowania z budżetu państwa oznaczałoby zmniejszenie obciążeń dla obywateli”.

Obecnie w Polsce istnieje ustawowy obowiązek zgłaszania posiadanych odbiorników telewizyjnych i radiowych i płacenia za ich posiadanie abonamentu RTV. Jednak nawet połowa Polaków tego nie robi.