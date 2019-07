Wiosna w koalicji z PO? „Kończy się na słowach, nie ma żadnych czynów”

– My chcieliśmy tej koalicji i cały czas jej chcemy. Odnosimy jednak wrażenie, że to kończy się na słowach, nie ma żadnych czynów. Na lewicy podejmujemy już takie czyny – mówił Gawkowski i dodał, że rozmowy koalicyjne bloku lewicowego są w końcowej fazie.

Zdaniem Gawkowskiego, do spotkania liderów lewicowych partii mogłoby dojść jeszcze w tym tygodniu. – Uważamy, że start w takich blokach, które się dzisiaj wykrystalizowały, daje szansę nie tylko na to, żeby być, ale by wygrać wybory – ocenił polityk Wiosny.

W czwartek 18 lipca spotka się zarząd krajowy PO, aby podjąć ostateczną decyzję, w jakiej formule koalicyjnej partia Grzegorza Schetyny wystartuje w wyborach parlamentarnych.

