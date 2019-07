Oświadczenia majątkowe europosłów z Polski. Co Tomasz Frankowski ma w garażu?

Oświadczenia majątkowe polityków to dobra okazja do uświadomienia sobie, jak dobrze żyje się z diet i różnego rodzaju dodatków, chociażby z tytułu zasiadania w komisjach. Tym razem dostajemy też okazję, by poznać majątek utalentowanego emerytowanego piłkarza.