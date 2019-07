„Czytamy po polsku”. Językowe kłopoty marszałka Sejmu

W trakcie piątkowego posiedzenia Sejmu głosowane były wnioski o poszerzenia planu obrad o kilka punktów. Wśród nich było pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały ws. ustawy JUST Act 447 (Justice for Uncompensated Survivors Today Act of 2017), dotyczącej zwrotu mienia ofiar Holokaustu ich prawowitym właścicielom bądź ich spadkobiercom.

Choć sama nazwa nie jest szczególnie skomplikowana i można się było z nią osłuchać w licznych przekazach medialnych, to jej brzmienie zaskoczyło marszałka Marka Kuchcińskiego. Polityk przy wyłączonym mikrofonie spytał siedzących obok pracowników sekretariatu o to, jak powinien przeczytać to, co ma napisane. W końcu powiedział na głos: „Dżast A-Ce-Te 447” . – Czytamy po polsku – dorzucił.

Ostatecznie posłowie nie zgodzili się na poszerzenie porządku obrad o ten punkt i nie zajęto się projektem zgłoszonym przez klub Kukiz'15.

