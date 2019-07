Donald Trump zadzwonił do premiera Szwecji ws. rapera. Tej rozmowy nie może zaliczyć do udanych

Przypomnijmy, że A$AP Rocky został aresztowany w Sztokholmie pod zarzutem napaści tuż przed jego planowanym występem na Open'er Festival 2019. Ostatecznie w Polsce zastąpił go Brytyjczyk Stormzy, a amerykański raper wylądował w areszcie. Na nagraniach z bójki, które trafiły do mediów społecznościowych, widać jak brutalnie popchnięty przez muzyka mężczyzna upada na ulicę. Obrońcy A$AP Rocky'ego przekonują, że było to działanie w samoobronie.

Trump interweniuje

Aresztowanie rapera wywołało reakcje licznych gwiazd, a głos w jego obronie zabrali m.in. Sean „Diddy” Combs, Justin Bieber, Jada Pinkett Smith, Nicki Minaj i Post Malone. Okazuje się, że los A$AP Rocky'ego nie jest obojętny także Kim Kardashian West i jej mężowi Kanye Westowi. Wpływowa para interweniowała w tej sprawie u samego prezydenta Stanów Zjednoczonych, o czym poinformował na Twitterzesam Donald Trump. „Zadzwonię do utalentowanego premiera Szwecji, żeby dowiedzieć się, co możemy zrobić, by pomóc A$AP Rocky'emu. Tak wiele osób chciałoby, żeby sprawa została szybko rozwiązana” – przekazał prezydent USA na Twitterze.

Szwedzi nie chcą ingerować

Jak powiedział, tak zrobił. W sobotę Donald Trump poinformował, że odbył rozmowę telefoniczną z premierem Szwecji, w której Stefan Löfven zapewnił go, że „amerykański obywatel A$AP Rocky będzie traktowany sprawiedliwie” . „Ja z kolei zapewniłem go, że nie ma ryzyka, że A$AP nie ucieknie i zaproponowałem, że osobiście za niego poświadczę w formie kaucji bądź innej” – napisał prezydent USA. W komentarzu dodał, że w ciągu 48 godzin planowane są kolejne konsultacje.

Swoje oświadczenie na temat rozmowy opublikowała też szwedzka administracja. „To była przyjacielska i pełna szacunku rozmowa, która trwała około 20 minut. Premier zapewnił, że szwedzki system wymiaru sprawiedliwość, prokuratura i sądu, są całkowicie niezależne. Zaznaczył też, że każdy jest równy wobec prawa, a rząd nie może ani nie zamierza próbować wpływać na proces sądowy” – czytamy w komunikacie. Jasno wynika z niego, że Donald Trump dostał informację, że raper nie może liczyć na specjalne traktowanie ani interwencję premiera. Szwedzi podkreślili, że możliwe są kolejne telefony, choć na razie nic nie zostało zaplanowane.

Czytaj także:

Tusk odpowiada na rasistowskie komentarze Trumpa: W Montrealu czuję się jak w domu