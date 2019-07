Biedroń: Albo pójdziemy w kierunku Europy, albo będziemy mieli pogromy na ulicach

Jednym z tematów, do którego odniósł się Robert Biedroń w programie Onet Rano były zamieszki wokół sobotniego marszu równości w Białymstoku. Zdaniem lidera Wiosny, takie wydarzenia są skutkiem tego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości gra na emocjach Polaków.

– „Polityka „dziel i rządź” to jest stara zasada Machiavelliego. I oni to wykorzystują. Dzisiaj burza wokół społeczności LGBT odwraca uwagę od wielu innych tematów, które są trudne, skomplikowane, nie na rękę. Tylko my jako to społeczeństwo, które wymaga czegoś więcej, niż granie na prymitywnych emocjach, musimy żądać od polityków stanowczej relacji i stanięcia po stornie tych, którzy są krzywdzeni, są ofiarami” – stwierdził Biedroń. – Dlatego też lewica organizuje marsz przeciw nienawiści, żeby pokazać, gdzie my stoimy. To jest tez kwestia cywilizacyjna. Jeżeli nie zdecydujemy się na prawdziwą zmianę w tych wyborach, wystarczy iskra i dojdzie do czegoś bardzo poważnego w naszym społeczeństwie. Jesteśmy tak podzieleni, tak cho***nie skonfliktowani, że to jest tylko moment – dodał.

Na uwagi prowadzącego rozmowę, że PiS po prostu dostosowuje się do żądań swojego elektoratu, Biedroń stwierdził, że oczekiwania od polityków powinny być wyższe.

– J eżeli nie będziemy oczekiwali od polityków, ze jasno staną po jednej stronie i będą budowali społeczeństwo otwarte, różnorodne, to się nic nie zmieni. Będziemy mieli kraj podziałów. To nie będzie rzeczpospolita, to będzie rzesza. To będzie państwo, które jest podzielone, które będzie poprzedzielane murami – stwierdził Biedroń porównując to co widzieliśmy w sobotę w Białymstoku, do pogromów i najgorszych sytuacji w historii Polski. – W październiku dokonamy bardzo ważnego wyboru cywilizacyjnego. Albo będziemy mieli to co mamy, czyli pogromy na ulicach, Prawo i Sprawiedliwość, Misiewiczów, tę całą degrengoladę, albo dokonamy cywilizacyjnej zmiany i pójdziemy w kierunku Europy – dodał.

– Marzę o tym, aby dzisiaj na czele marszu równości stanął ktoś z partii rządzącej, to byłoby coś niezwykle ważnego. To okazja, aby opowiedzieć się za słabszymi, za tolerancją i szacunkiem – wyraził swoje oczekiwanie lider Wiosny.





Zamieszki podczas Marszu Równości

W sobotę 20 lipca ulicami Białegostoku przeszedł również pierwszy Marsz Równości, który zorganizowano pod hasłem „Białystok miastem dla wszystkich”. Jeszcze przed rozpoczęciem w pobliżu pojawili się kibice, którzy próbowali przeszkadzać uczestnikom. Jak relacjonuje Onet, wybuchały petardy, a jednej z osób uczestniczących w Marszu wyrwano tęczową flagę.

Uczestnikom „towarzyszyli” kontrmanifestanci, a wydarzenie zabezpieczała policja. Nagrania zamieszczone w mediach społecznościowych wskazują na to, że pojedynczy uczestnicy byli ścigani przez członków środowisk kibicowskich, a następnie bici oraz kopani. – Trwają czynności procesowe. Do jednostek policji doprowadzono łącznie 20 osób, w tym cztery podejrzewane o popełnienie przestępstw: rozboju, naruszenia nietykalności funkcjonariuszy, użycia gróźb karalnych i znieważenia funkcjonariuszy. 16 osób ukarano mandatami karnymi – powiedział w rozmowie z Onetem nadkomisarz Tomasz Krupa.

– W pewnym momencie doszło do dramatycznych obrazków, podczas których policjanci zostali zaatakowani butelkami i kamieniami czy nawet kostką brukową. Potencjalnymi ofiarami byli także uczestnicy marszu oraz osoby postronne. W tej sytuacji policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego. Użyto m.in. granaty hukowe i miotaczy pieprzu – dodał.

