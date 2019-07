Adam Mazguła zapowiada start w wyborach. Chce być kandydatem Koalicji Obywatelskiej

Pułkownik Adam Mazguła znany jest z ostrych wystąpień przeciwko polityce obecnego rządu. Teraz związany z KOD wojskowy, o którym zrobiło się głośno, gdy nazwał stan wojenny „kulturalnym zdarzeniem”, zamierza wystartować w jesiennych wyborach parlamentarnych. Prawdopodobnie pułkownik Mazguła wystartuje w wyborach do Senatu. Ale wciąż nie jest pewny swojej decyzji.

To trudna decyzja, bo jako osoba bezpartyjna, mogę starać się o Państwa poparcie wyłącznie z własnego komitetu wyborczego, ubiegając się o mandat senatora. Wówczas na sukces mógłbym liczyć tylko przy rekomendacji i współdziałaniu całego obozu opozycyjnego – zapowiada.

Mazguła sugeruje też, że jeśli dostałby propozycję od Koalicji Obywatelskiej, to chętnie wystartowałby z jej list do Sejmu. – Nie wykluczam też możliwości ewentualnego kandydowania do Sejmu, gdybym taką propozycję otrzymał od koalicji – napisał.

Już teraz płk. Mazguła zaczął przygotowania do wyborów, w których ewentualnie wystartuje. – Tymczasem, przekonuję rodzinę, gromadzę środki i szukam poparcia. Czas nagli, jednakże ostateczną decyzję podejmę dopiero po ocenie wszelkich zależności i okoliczności – zapowiada.

