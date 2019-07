PO składa wniosek o dymisję marszałka Sejmu. „Arogancja i buta władzy”

– Dzisiaj składamy wniosek o odwołanie Marszałka Kuchcińskiego. Wiemy, że jesteśmy na końcu kadencji, ale ten wniosek musi zostać rozpatrzony. Każdy taki lot do Rzeszowa kosztował podatników kilkadziesiąt tysięcy złotych – stwierdził w trakcie konferencji prasowej Sławomir Neumann. Sławomir Nitras zarzucił też kłamstwo pracownikom Centrum Informacyjnego Sejmu.

„Liczyłem, że (Marek Kuchciński – red.) sam poda się do dymisji ale niestety standardy wprowadzone przez PiS dopuszczają łupienie publicznych pieniędzy. Arogancja i buta władzy” – dodał na Twitterze polityk Platformy Obywatelskiej.

Przypomnijmy, że po publikacji Radia Zet na temat lotów marszałka, CIS wydało oświadczenie. „W nawiązaniu do publikowanych w przestrzeni publicznej dokumentów, dotyczących lotów Marszałka Sejmu w okresie styczeń – lipiec 2019 r. Centrum Informacyjne Sejmu wyjaśnia, że każda ze zrealizowanych samolotem rządowym podróży drugiej osoby w państwie miała charakter służbowy” – napisało Centrum Informacyjne Sejmu w wyjaśnieniu zamieszczonym na stronie internetowej. „Kalendarz Marszałka Sejmu jest bardzo napięty – realizuje on średnio ok. 30 spotkań służbowych w miesiącu, nie licząc obowiązków podstawowych związanych z funkcjonowaniem Izby. Podróże lotnicze realizowane przy pomocy samolotów rządowych są najbezpieczniejszym i najkorzystniejszym logistycznie sposobem na pogodzenie licznych obowiązków” – czytamy.

CIS nie zaprzeczyło, że wraz z marszałkiem Sejmu latały inne osoby, jednak twierdziło, że nie wpłynęło to na koszty lotów. „W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji, że Marszałkowi Sejmu w podróżach służbowych towarzyszą inne osoby, w tym członkowie rodziny, Centrum Informacyjne Sejmu wyjaśnia, że obecność dodatkowych osób na pokładzie nie wpływa w żadnej mierze na koszt przelotu” – stwierdzono.

