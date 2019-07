Kwaśniewski zdradził, na kogo będzie głosował. „Jestem przeciwny transferom”

Aleksander Kwaśniewski podkreślił, że jego zdaniem „duopol polityczny dla Polski jest niekorzystny” . – Apeluję do moich przyjaciół i kolegów: nie róbcie tego. Grzegorz Schetyna powinien zaprzestać transferów, a ludzie lewicy powinni twardo trzymać się swoich przekonań – mówił. – – Polityka powinna polegać na tym, że szukamy interesu wspólnego, wspólnego rozwiązania, jesteśmy gotowi do kompromisów i nie zabijamy innych bytów, które mogą nam zagrażać. W moim przekonaniu duopol polityczny dla Polski jest niekorzystny. To bardziej zróżnicowany kraj – tłumaczył.

Były prezydent wyznał, że zamierza głosować na koalicję lewicową. – Nie tylko serce mam po lewej stronie, ale też mam poczucie więzi z tym środowiskiem, z niego się wywodzę, odnieśliśmy wielki sukces. Myślę, że lewicowa koalicja w polskim parlamencie jest potrzebna – wyjaśnił. Dodał też, że trzyma kciuki za Włodzimierza Czarzastego, Adriana Zandberga i Roberta Biedronia. – Życzę im jak najlepiej. Mam kontakt zarówno z Czarzastym, jak i Biedroniem. Z Zandbergiem nie mam kontaktu, bo Razem ustawiało się w kontrze do tej dawnej, „mojej” lewicy, choć nie mam o to pretensji, to prawo „młodych, gniewnych” – podkreślił.