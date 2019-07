wPolityce.pl: Rzymkowski i dwóch byłych posłów Kukiz'15 przeszło do PiS

Przejście Tomasza Rzymkowskiego do PiS to spory cios dla Kukiz'15. Był on nie tylko wiceszefem klubu, ale też – dzięki zasiadaniu w tzw. komisji reprywatyzacyjnej – jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci ugrupowania Pawła Kukiza.

Portal wPolityce.pl pisze, że Rzymkowski został członkiem klubu parlamentarnego PiS, a w jesiennych wyborach będzie kandydował z list tej partii. Miałby startować z drugiego miejsca w okręgu łódzkim, skąd z powodzeniem ubiegał się o mandat posła przed czterema laty.

Według informacji wPolityce.pl, do PiS przeszli też dwaj inni posłowie Kukiz'15, którzy ostatnio występowali w Sejmie jako niezrzeszeni. Chodzi o Norberta Kaczmarczyka i Krzysztof Sitarskiego. Kolejni informatorzy mówią też o dwóch następnych posłach Kukiz'15 na zatwierdzonych już listach wyborczych PiS. Najprawdopodobniej mieliby to być Jerzy Kozłowski oraz Elżbieta Zielińska.

