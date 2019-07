Muzycy Rammstein zakpili z rosyjskiego prawa. Całowali się na scenie w trakcie koncertu

Za publiczne promowanie związków homoseksualnych, czy innych „nietradycyjnych” form wspólnego życia, grozi w Rosji grzywna, areszt i deportacja w przypadku obcokrajowców. Świadomi tego faktu muzycy grupy Rammstein postanowili po raz kolejny zaprotestować przeciwko dyskryminowaniu osób identyfikujących się jako LGBT+. Zrobili to w najlepszym do tego miejscu, czyli stolicy kraju – Moskwie. Podczas wykonywania utworu „Auslander” gitarzyści Paul Landers i Richard Z. Kruspe pocałowali się w świetle kamer.

Na gest wsparcia ze strony muzyków niemieckiego zespołu metalowego mogli liczyć też polscy fani. Pisaliśmy o symbolicznej scenie, do której doszło na koncercie w Chorzowie, pomiędzy utworami „Engel” i „Ausländer” (obcokrajowiec, cudzoziemiec). Grupa „płynęła” w pontonach ponad głowami fanów, wyraźnie odwołując się do problemu uchodźców, przybywających do Europy często właśnie drogą morską, przy pomocy tego typu łodzi. Symbolikę tego momentu dodatkowo wzmocniono, wymachując dwiema flagami: polską, biało-czerwoną oraz tęczową flagą środowiska LGBT+.