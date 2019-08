Heiko Maas: Wstyd mi za to, co Niemcy wyrządzili Polsce

Prezydent Andrzej Duda w godzinach przedpołudniowych złożył wieniec przy tablicy upamiętniającej 2500 Polaków zamordowanych na warszawskiej Woli. Premier Mateusz Morawiecki złożył wieńce i zapalił znicz pod dzwonem „Montera" gen. bryg. Antoniego Chruściela, dowódcy Powstania Warszawskiego. – „Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew!” – oddawali krew, oddawali swoje życie. Jesteśmy winni im nie tylko pamięć, ale też wdzięczność jako państwo, jako naród – powiedział podczas uroczystości Mateusz Morawiecki.

Po godzinie 12.00 minister spraw zagranicznych Polski Jacek Czaputowicz oraz minister spraw zagranicznych Niemiec zwiedzili wspólnie Muzeum Powstania Warszawskiego. Wcześniej politycy złożyli wieńce pod Pomnikiem Ofiar Rzezi Woli, by upamiętnić ofiary cywilne stracone w odwecie po wybuchu Powstania Warszawskiego w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku. – Chciałbym prosić naród polski o przebaczenie. Wstyd mi za to, co Niemcy wyrządzili Polsce – powiedział w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego szef MSZ Niemiec Heiko Maas.