Były szef SLD Grzegorz Napieralski wstąpił do klubu PO

O tym, że złoży dokumenty o przyjęcie go do klubu parlamentarnego PO-KO, Grzegorz Napieralski informował już we wtorek 30 lipca. – Uważam, że dzisiaj wspólne działanie, wspólna praca, dzisiaj łączenie sił, namawiania poszczególnych ludzi do pracy, przyniesie ten efekt bardzo pozytywny – podkreślił na konferencji prasowej.

Już cztery lata temu Grzegorz Napieralski startował w wyborach do Senatu w Szczecinie jako kandydat PO. W obecnej kadencji był do tej pory senatorem niezrzeszonym.

