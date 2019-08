Senator Bonkowski wyrzucony z PiS. Informację potwierdziła rzeczniczka partii

Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska w rozmowie z Onetem potwierdziła - senator Waldemar Bonkowski przestał być członkiem partii i klubu PiS. Wniosek o jego wykluczenie złożył rzecznik dyscypliny partyjnej, Karol Karski.

W lutym 2018 roku senator Waldemar Bonkowski został zawieszony w prawach członka PiS i klubu parlamentarnego PiS. Rzecznik partii poinformowała wówczas, że zadecydował o tym prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Nie podała przyczyny, jednak można było z dużą pewnością wnioskować, iż chodziło o aktywność senatora w mediach społecznościowych.

Na filmie podanym dalej przez senatora Bonkowskiego można było zobaczyć sceny z getta. Na niektórych ujęciach żydowska służba porządkowa kopniakami i ciosami pałek pogania swoich pobratymców. Z tymi przykrymi zdarzeniami kontrastuje wesoła muzyka klezmerska. Cały materiał filmowy pochodzi z archiwalnych nazistowskich materiałów propagandowych, co wytknęli Bonkowskiemu internauci.

W rozmowie z Onetem senator odpowiadał na pytania dotyczące filmu. Przyznał, że nie weryfikował źródeł, z których pochodzą nagrania. – Jest to w internecie powielane, więc nie muszę sprawdzać. Nawet gdyby była to fikcja, to przecież wiadomo, że była żydowska policja w gettach, która strasznie traktowała Żydów – mówił.

W środę 31 lipca „Fakt” pisał, że na listach wyborczych PiS oprócz Bonkowskiego nie będzie także Stanisława Pięty i Łukasza Zbonikowskiego. Obaj zasłynęli w mediach skandalami obyczajowymi, przy czym w przypadku tego drugiego chodziło o oskarżenie znęcania się nad żoną.