Polityk PiS znów jak komandos. Tym razem na... rodzinnym pikniku

Zdjęcia z krakowskiego pikniku z z funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej oraz pracownikami Inspekcji Transportu Drogowego i Ratownikami Medycznymi zamieścił sam wicemarszałek Sejmu. Na jednym z nich widać Ryszarda Terleckiego pozującego w hełmie i z karabinem. Tym razem polityk nie skusił się na papierosa. Może powodem była okazja – fotografie powstały podczas pikniku dla rodzin połączonego z promocją programu 500+.

Przypomnijmy, że w marcu prawdziwą furorę w polskim internecie robiła fotografia Ryszarda Terleckiego w kasku i kamizelce kuloodpornej, zrobiona na Ukrainie. Zdjęcie, mimo że szybko usunięte, stało się inspiracją dla wielu memów i powodem do krytyki polskiego polityka.Zdjęcie zadowolonych parlamentarzystów wykonane w strefie działań wojennych wywołało krytyczne komentarze. „Nie no boki zrywać. Brakuje jeszcze Kempy która pomaga na miejscu. Żenada” – napisała jedna z komentujących osób. „Na »walczącej z Rosją« Ukrainie chyba też mają ubaw” – wtórował kolejny internauta. „Ogarnijcie się, to jest wycieczka klasowa? Urlop?” – to kolejny wpis.

Galeria:

Ryszard Terlecki w kamizelce, hełmie i z papierosem. MEMY

Fotografię skomentowała także koleżanka Terleckiego z PiS, Krystyna Pawłowicz. „Faceci bywają na cudzych frontach, bez broni i palą papieroski... Kobiety zaś bronią własnej Ojczyzny, odpowiednio wyposażone. Papierosków nie palą” – zwróciła uwagę koledze posłanka Krystyna Pawłowicz, dołączając swoje zdjęcie w mundurze.